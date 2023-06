Ortschaftsrat Kürnberg Dorfladen wird zum Bistro

Auch die Grünpflege im Ort war Thema. An Plätzen wie dem Husarenbrunnen, aber auch an Hydranten, lasse diese Pflege zu wünschen übrig, so der Eindruck. Ortsvorsteher Ulrich will sich dem annehmen.

Rettung fürs Spielhaus?

Das Spielgerät auf dem Spielplatz Bünd ist nun installiert und vom TÜV abgenommen. Leider musste das Spielhaus wegen starker Schäden aus Sicherheitsgründen geschlossen werden, so wurde bedauert. Eine Gruppe Kürnberger will nun prüfen, inwieweit der Schaden durch Dorfinitiative behoben werden kann. Die Materialkosten und die fachliche Begleitung durch die Stadt seien gesichert, so Ulrich.