Ortschaftsrat Kürnberg Energiewende im Fokus

Stimmungslage im Dorf

Ortsvorsteher Peter Ulrich hatte in der vorigen Sitzung angekündigt, Basis jeden weiteren Vorgehens sei eine Interessensabfrage bei den Kürnberger Haushalten. „Wir müssen erstmal rauskriegen, wie so die Stimmungslage im Dorf ist.“ Angefragt wird im Fragebogen, inwieweit überhaupt Interesse an einer alternativen Energieerzeugung besteht, und ob es Interesse an Photovoltaik oder Nahwärme gibt.

Gibt es bereits eine PV-Anlage im Haus, oder steht eine Heizungserneuerung an? Besteht Interesse an der Mitgliedschaft in einer Energiegenossenschaft? „Wir müssen ja das Rad nicht neu erfinden und könnten es unter dem Dach der Eichener Kooperation mitmachen“, sagte Ulrich. Ist es vorstellbar, aktiv im Vorstand einer solchen Genossenschaft mitzuarbeiten? Gibt es Interesse an einem Bürgerbus oder Car-Sharing? Diese Fragen müssen geklärt werden. Wünschenswert wäre auch eine zeitnahe Bürgerversammlung, bei der Fragen gestellt werden können. Hierzu könnten auch Experten eingeladen werden.