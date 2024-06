Ortschaftsrat Langenau: Klappernde Deckel stören Anwohner

Unter den Haushaltswünschen an die Stadt für 2025 sei die Sanierung der stark beschädigten Talstraße der größte, sagte Ortsvorsteher Walter Würger. Auch die Stadtverwaltung seher die Notwendigkeit einer Sanierung; Remko Brouwer vom Tiefbauamt werde zu einem geeigneten Zeitpunkt in eine Sitzung des Gremiums kommen. Ein Dauerthema sei der Hochwasserschutz als zweiter großer Wunsch. In dieser Angelegenheit werde er sich bald mit Planern und dem technischen Beigeordneten Thomas Schmitz treffen, so Würger.