Ortschaftsrat Ötlingen: Raumnutzung ist Thema

Zum einen ging es um ein mögliches Raumkonzept fürs Rathaus, berichtet Ortsvorsteher Johannes Maier auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir überlegen, dem Kindergarten Räume zur Verfügung zu stellen.“ Dort werde ein Raum für die Einzelförderung benötigt. Da der Kindergarten aber nur über Gruppenräume verfüge, müsse aktuell einer dafür gesperrt werden. Im Rathaus sei dagegen nicht jeden Tag Betrieb. „Ich wollte das Okay der Ortschaftsräte einholen, und sie haben das gut gefunden“, freut sich Maier. Ein Gespräch mit der Stadtverwaltung soll folgen. Generell wollen sich die Räte laut Maier Gedanken über das Thema Raumnutzung machen – nicht nur was das Rathaus angeht, sondern auch das Ötlinger Feuerwehrgerätehaus – wenn dann mal die geplante Feuerwache Nord in Haltingen steht.