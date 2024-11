Ortscheck Zell: Gastronomie erreicht Spitzenplatz

Doch nicht nur seine erwähnten Betriebe mögen zu der guten Bewertung beitragen. Die Liste der Gasthäuser in der Schwanenstadt ist lang. Jüngst kamen noch das „ErFritz“ am Bahnhof hinzu , der von der bewährten Wirtefamilie Hassler geführt wird. Umd der jahrelang geschlossene „Wilde Mann“ wurde wiedereröffnet. Eine Entwicklung, die so manchen Zeller freuen mag.

Sport & Vereine:

Nicht nur mit dem kulinarischen Angebot sind die Zeller zufrieden. Auch das Angebot an Sport,– Musik- und weiteren Vereinen ist in der Schwanenstadt groß. Da gibt es nicht nur die beiden erfolgreichen Ringermannschaften in Zell und Gresgen, sondern auch die Stadtmusik mit Jugendmusik und weitere drei Musikvereine in den Ortsteilen, Gesangvereine, den erfolgreichen Fußballclub, die Handballer oder auch die international erfolgreichen Cheerleader. Zu den Unikaten in der Region zählen die Germane Mambach, die alte Zeiten wieder aufleben lassen. Und nicht zu vergessen, diejenigen, die die Tradition ganz hoch halten: Die Fasnachtsgesellschaft Zell mit ihren zahlreichen Cliquen und Vogteien. Die Schwanenstadt gilt ja nicht umsonst als Fasnachtshochburg im Wiesental. Insgesamt 74 Treffer ploppen auf, wenn man auf der Homepage der Stadt die Liste der Vereine öffnet. Dass Palme stolz auf die Vereine ist, erwähnt er immer wieder, auch im Ortscheck-Gespräch mit unserer Zeitung: „Die Stadt lebt von ihren Vereinen und das erfüllt mich jedes Mal mit großer Freude und Stolz.“ So sei hier für jedes Alter und jedes Hobby etwas dabei.