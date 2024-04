Im Gegensatz zu den Bushaltestellen am Engeltal in Wyhlen und am Kreisel am Wyhlener Ortsausgang werden jene im „Gleusen“ am Hieber-Frischecenter jedoch nicht barrierefrei umgebaut, wie Oliver Schnell von der Bauaufsicht des Regierungspräsidiums bestätigt. Aus verkehrstechnischen und aus Platzgründen sei dies im „Gleusen“ nicht machbar.