Ortsjubiläum: Holzen wird 750 Jahre alt

„Wir stecken noch mitten in den Vorbereitungen, werden jedoch rechtzeitig startklar sein“, sagt Willi Weiß, der seit 21 Jahren engagierter Ortsvorsteher ist und zusammen mit dem Ortschaftsrat das Programm aufgestellt hat. Er wird zum Jubiläumsabend am Samstag, 5. Juli, auf dem herausgeputzten Festplatz inmitten des Dorfs eine Reihe von Ehrengästen mit Landrätin Marion Dammann an der Spitze begrüßen können.