Ortsumfahrung Wyhlen: Straßensperrung für Brückenbau

Wegen der Anlieferung und des Einhubs von fünf Stahlträgern für die neue Brücke an der Straße „Am Wasserkraftwerk“ in Wyhlen muss am Dienstag und Mittwoch, 8. und 9. April, sowohl nachts als auch tagsüber die Straße zwischen der Baustelle und dem nördlichen Kreisverkehr gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über den Gmeiniweg. Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg bittet zudem alle Radfahrer und Fußgänger darum, sich an die Sperrung des Radwegs östlich des Baufeldes zu halten und die ausgeschilderte Umleitung südlich am Wasserkraftwerk vorbei in Richtung Naturschutzgebiet und umgekehrt zu nutzen.