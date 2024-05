Vor 30 Jahren wurde Rolf Vollmer in den Gemeinderat der damals noch selbstständigen Gemeinde Wies gewählt. Den Verwaltungsfachmann, der bis 1990 bei der Stadt Kandern angestellt war und danach beim Badischen Gemeinde-Versicherungsverband (BGV) für die Landkreise Lörrach und Waldshut tätig war, trieb das Bedürfnis an, an den Geschicken seiner Heimatgemeinde mitzuwirken. Wie Vollmer im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet, war das erste Projekt, das den vielfach interessierten Wambacher beschäftigte, die Gründung des evangelischen Kindergartens in Wies und der Umbau des Schulgebäudes. Mit besonderem Stolz verweist Vollmer auch auf die Heimat-Stube in dem Gebäude, in der der berühmten Söhne der Gemeinde – des Heimatdichters Philipp Würger, des Nobelpreisträger Werner Forßberg und des Widerstandskämpfer Ludwig Simon – gedacht wird.