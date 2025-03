Oscar-Anwärter "Affen als Konkurrenz" - Nefzer könnte dritten Oscar holen

"Dune: Part Two" hat fünf Gewinnchancen, darunter auch als bester Film. Das bildgewaltige Science-Fiction-Epos mit Hauptdarsteller Timothée Chalamet (als Paul Atreides) spielt auf dem Wüstenplaneten Arrakis, wo gute und böse Mächte um die wertvolle Substanz Spice kämpfen. Gedreht wurde in der Wüste in Jordanien, in Abu Dhabi und in Studios in Budapest. Nefzer und seine Crew waren für Spezialeffekte zuständig, nicht am Computer, sondern real am Drehort mit kniffliger Handarbeit erstellt.

Riesige künstliche Düne aus Tonnen von Sand gebaut

Als größte Herausforderung beschreibt er die Actionszenen um einen riesigen Sandwurm, auf dem Chalamet durch die Wüste reitet. Dazu hätten sie etwa eine künstliche Düne über vier riesigen Röhren aufgeschüttet, um sie dann beim Filmen zum Einsturz zu bringen, genau in dem Moment, wo der Schauspieler oder Stuntleute über den Sandberg liefen. Villeneuve sei es sehr wichtig gewesen, dass das glaubhaft aussieht, erzählt Nefzer.

Das habe "super funktioniert", aber die Schauspieler und die Stuntleute hätten viel Staub abbekommen. An einem Drehtag etwa hätten sie eine ganze Tonne Sand verblasen, berichtet Nefzer.