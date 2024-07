Oscar-Preisträger Anthony Hopkins: Deutlich sprechen, statt sexy zu flüstern

Jungen Schauspielern würde er den einen Rat geben, laut und deutlich zu sprechen. "Schauspieler flüstern gerne und denken, dass sie sich sexy anhören, aber das ist langweilig", sagt Hopkins und verfällt demonstrativ in ein unverständliches Murmeln. "Angeblich sexy, wie Marlon Brando", setzt er augenzwinkernd hinzu.

In der neuen Historien-Serie "Those About To Die" (Start: 19. Juli bei Prime Video) über Gladiatorenkämpfe, Politik und Korruption im alten Rom, spielt er unter der Regie von Roland Emmerich (68, "Independence Day") den römischen Kaisers Vespasian. Mit weißer Toga und goldenem Lorbeerkranz tritt er als Machthaber imposant auf.