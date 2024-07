Oscarpreisträgerin Hollywoodstar Jessica Lange über Kindersorgen und Privates

Langes Privatleben? Streng geheim

Familie war für Lange immer das Wichtigste, wie sie bekannte. Ihr Privatleben hielt sie aber streng geheim. "Meine Kinder wurden nie fotografiert. Meine Kinder waren nie in der Presse. Wir haben nie zugelassen, dass wir zu einer Art Marketingware werden", erklärte sie. Für junge Prominente, die heute ihr Privatleben in den sozialen Medien teilen, hat sie wenig Verständnis. "Ich denke, dass dieser Wunsch, ständig in der Öffentlichkeit zu stehen, die schauspielerische Arbeit in den Schatten stellt", ist die US-Amerikanerin überzeugt. "Sie müssen nicht Ihr gesamtes Innenleben, Ihr Privatleben der Öffentlichkeit preisgeben. Es reicht aus, dass Sie Ihre Arbeit erledigen."

Fotografie-Ausstellung in München

Neben Familie und Schauspiel hat Lange noch eine weitere Leidenschaft: die Fotografie. Eine Auswahl ihrer Werke ist von Dienstag bis zum 8. September im Deutschen Theatermuseum in München zu sehen. Die 25 Bilder der Schau "Through Her Lens - Photographs by Jessica Lange" stammen aus ihren Fotobüchern "Highway 61" von 2019 und "Dérive" von 2023 - und sind nicht digital, sondern aus echtem Film entwickelt. "Ich habe die Stunden in der Dunkelkammer immer genossen." Sie schätzt vor allem den Moment, wenn das Fotografierte im Entwicklerbad sichtbar wird. "Etwas Magisches tritt hervor aus dem Papier und plötzlich ist da ein Bild. Das ist unschlagbar."