Hollywood David Finchers "Mank" für zehn Oscars nominiert

In der Kategorie für den besten Hauptdarsteller sind neben Oldman für "Mank" noch Riz Ahmed für "Sound of Metal", Anthony Hopkins für "The Father", Steven Yeun für "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen" sowie der im vorigen August an Krebs gestorbene "Black Panther"-Star Chadwick Boseman posthum für "Ma Rainey’s Black Bottom" nominiert.

Mit Spannung waren auch die Nominierungen für die beste Regie erwartet worden. Dort können sich nun Thomas Vinterberg mit "Der Rausch", David Fincher mit "Mank", Lee Isaac Chung mit "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen" sowie die beiden Regisseurinnen Emerald Fennell mit "Promising Young Woman" und Chloé Zhao mit "Nomadland" Hoffnungen machen.

Filme mit deutscher Beteiligung haben in der Oscarnacht ebenfalls Chancen auf eine Auszeichnung. In der Kategorie für den besten internationalen Spielfilm, dem sogenannten Auslands-Oscar, sind gleich zwei dieser Werke nominiert: Das Drama "Quo Vadis, Aida?" der in Berlin lebenden Regisseurin Jasmila Žbanić sowie die Dokumentation "Kollektiv - Korruption tötet". "Quo Vadis, Aida?" geht für Bosnien-Herzegowina ins Oscar-Rennen, "Kollektiv - Korruption tötet" für Rumänien. "Kollektiv", an dem der MDR beteiligt war, ist außerdem nominiert in der Sparte als beste Dokumentation.

