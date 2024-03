Oscars Wim Wenders und Ilker Çatak: "Drücken einander die Daumen"

Also es kann schon sein, dass da das insgesamt doch ausgeglichener wird, was das gesamte Spektrum der menschlichen Möglichkeiten betrifft", sagt Wenders. Gladstone ist für das Historiendrama "Killers of the Flower Moon" nominiert und wäre im Falle eines Gewinns die erste indigene Hauptdarstellerin mit einem Oscar.

"Vielleicht sind wir die Außenseiter"

In der Sparte "Bester Internationaler Spielfilm" sehen US-Branchenblätter in ihren Prognosen das britische Drama "The Zone of Interest" als Frontrunner. Doch am Ende stimmen gut 9000 Mitglieder der Filmakademie über die Preisträger in den insgesamt 23 Oscar-Sparten ab. Wenders sieht das als Chance. "Es kommt ja auch manchmal dann doch zu großen Überraschungen und dann gewinnen auch Außenseiter. Was sehr gut ist, dass das möglich ist. Vielleicht sind wir die Außenseiter", meint der Regisseur.

Ilker Çatak und sein Team hatten mit "Das Lehrerzimmer" im vergangenen Mai beim Deutschen Filmpreis fünf Lolas gewonnen, darunter die Goldene Lola für den besten Spielfilm und für Regie. Bei den Oscars wollten sie nun den Abschluss einer langen und schönen Reise feiern, meint Çatak. "In die Verleihung gehe ich mit genau NULL Erwartungen. Dabei zu sein ist schon total irre, wenn man sich mal vergegenwärtigt, von wo wir gestartet sind."

Das Schul-Drama dreht sich um eine junge Lehrerin (Leonie Benesch), die eine Diebstahlserie aufklären will. Der packende Film setzt sich mit Vorurteilen, Debattenkultur und dem Druck auf Lehrer auseinander.

Çatak hatte kürzlich deutsche Medien für Ignoranz und Ausgrenzung kritisiert, etwa werde sein Name kaum erwähnt oder falsch geschrieben. "Ich habe überwältigend viel positives Feedback bekommen, sehr bewegende Mails und Nachrichten von Menschen mit Migrationsgeschichte, die ähnliche und noch viel schlimmere Ausgrenzungen erlebt haben. Aber natürlich auch von vielen Menschen ohne Migrationsgeschichte, die mir ihren Zuspruch schrieben.

Das war sehr ermutigend, auch wenn es natürlich diejenigen gibt, die nun meinen, ich würde nur 'rumheulen' und das Ganze auf eine gekränkte Eitelkeit reduzieren wollen", beschreibt der Regisseur die Resonanz auf seine Kritik. "Nochmal: Es ging mir um all diejenigen, die nicht das Privileg haben, ihre Stimme in der Öffentlichkeit erheben zu können."

Es geht nahtlos weiter

Eine Ruhepause gönnt sich Çatak nicht. "Einen Tag nach den Oscars komme ich nach Deutschland zurück und finde mich direkt in der Preproduction zu 'Gelbe Briefe' wieder. Es geht also nahtlos weiter, worauf ich mich total freue." Der Spielfilm dreht sich um ein Künstlerehepaar in der Türkei. Beide verlieren plötzlich ihre Arbeit und gehen mit ihrer Tochter nach Deutschland ins Exil.

Wenders plant ein paar Tage bei Freunden in Los Angeles - "und anschließend mache ich eine Ruhepause auf dem Land, in der Uckermark". Danach werde er einen bereits angefangenen Film über den Schweizer Architekten Peter Zumthor weiterdrehen. Zudem arbeite er seit Jahren am Konzept eines Spielfilms. "Das wird dann allmählich in die heiße Phase des Schreibens gehen. Aber erst mal ausruhen", betont der 78 Jahre alte Regie-Star.