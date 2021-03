Ostafrika Heuschrecken-Plage: Experten warnen vor neuer Welle

In diesem Jahr seien die Insekten weniger zahlreich und die Schwärme kleiner als im vergangenen Jahr, sagte Keith Cressman, Experte für Heuschrecken bei der UN-Landwirtschaftsorganisation (FAO). Das liegt unter anderem an den für die Heuschrecken weniger günstigen Wetterbedingungen: Die vergangenen Monate waren in Ostafrika deutlich trockener als die gleichen Monate im Vorjahr.

Das wird sich aber bald ändern, denn Ostafrika steht nun kurz vor einer langen Regenzeit. Für Bauern ist das die Zeit, in der sie ihre Felder bepflanzen. Das ist für die Heuschrecken sehr günstig, wie Mwangi erklärt. Zum einen brauchen die Insekten demnach feuchte sandige Erde, um ihre Eier zu legen. Zum anderen würden dann die neu geschlüpften Heuschrecken junge Pflanzen als Futter auf den Feldern vorfinden. "Wir glauben, dass dieses Jahr ein größeres Risiko für die Ernte besteht als im vergangenen Jahr", sagt Mwangi - nicht nur in Kenia sondern auch in Äthiopien.

Humanitäre Helfer schlagen daher Alarm. "Wir sind sehr besorgt über die Lebensgrundlagen und die betroffenen Menschen", sagt Celia Breuer von der Welthungerhilfe in Kenia. Denn die Menschen in Ostafrika kämpfen mit mehreren Krisen: Viele seien bereits von der ersten Heuschrecken-Invasion betroffen gewesen, sagte Breuer. Zudem leiden die Bewohner demnach immer wieder unter extremen Wetterbedingungen - von Dürren bis Überschwemmungen - sowie unter der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen.

Zwischen August und September 2020 hatten in Kenia ohnehin rund 1,8 Millionen Menschen nicht genug zu Essen, wie Zahlen zur Ermittlung der Nahrungsmittelunsicherheit weltweit zeigen. Für die Bewohner des Landes sei die kommende Regenzeit "ein zweischneidiges Schwert", sagte Breuer: Die Menschen bräuchten den Regen für ihre Ernte, doch zugleich würde der Regen die Heuschreckenplage befeuern.

