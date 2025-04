Osterkonzert in Wieden: Ein Hoch auf die Berge und den Gesang

Zwei Ensembles treten auf

Dem Motto entsprechend, hatten viele Stücke in den zwei Teilen, die vom Männerchor gestaltet wurden, einen Bezug zu den Bergen. Der gemischte Chor Chorios brachte in seinem Teil Rock- und Popmusik zu Gehör. Darunter waren auch Songs wie „Das Beste“ – bekannt von „Silbermond“ und „Angels“ von Robbie Williams und „A million dreams“ – bekannt aus dem Film „The greatest Showman“. Der Männerchor – er wird in diesem Jahr 170 Jahre alt – schlug ebenfalls die Brücke zur Moderne mit Songs wie „Weus a Herz hast wia a Bergwerk“ von Rainhard Fendrich und „Weit weit weg“ des durch seinen Alpenrock eine Synthese aus Rock- mit traditioneller Volksmusik bekannten Hubert von Goisern.

Ausdrucksstarke Solisten

Mit Judith Wunderle als Sopran-Solistin, Ramona Behringer als Alt-Solistin und Elias Asal als Tenor-Solist bereicherten drei ausdrucksstarke Stimmen die gesanglichen Darbietungen.