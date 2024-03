Ostern in Schönau: Holzrätschen anstatt Kirchenglocken sind zu hören

Nach Tagen der Grabesruhe erklingen dann zum Gottesdienst am Ostersonntag Glocken und Orgel wieder. Am Gründonnerstag findet um 19 Uhr die Abendmahlsmesse in Schönau statt, Karfreitag um 10 Uhr die Karfreitagsfeier für Kinder und um 15 Uhr die Karfreitagsliturgie. Die Osternacht wird am Karsamstag um 20.30 Uhr in Schönau, das Hochamt am Ostersonntag um 10 Uhr und die Ostervesper um 18.30 Uhr gefeiert. Am Ostermontag findet um 8.30 Uhr die Heilige Messe im „Münster des Wiesentals“ statt.