Ostseeraum: Experten verfolgen Störungen der Satellitennavigation

Satellitentechnik bestimmt inzwischen auch den Alltag

Denn die Nutzung der Satellitennavigation hat sehr weitgehenden Einzug in den Alltag gehalten. Die Signale werden zur Bestimmung der eigenen Position und zur Routenplanung in Fahrzeugen verwendet. Sie sind auch für automatisierte Prozesse wie in der Landwirtschaft relevant. Die DLR-Forscher weisen auf einen weiteren Punkt hin: Die Satelliten strahlen präzise Zeitsignale ab, die eine hochgenaue Synchronisation von technischen Systemen erlauben. Dies kommt in Stromnetzen, modernen Telekommunikationsnetzen oder auch bei Finanztransaktionen zum Einsatz. Aufgrund der zunehmenden Automatisierung - beispielsweise im Straßenverkehr - sei es wichtig, "wirksame Gegenmaßnahmen zu entwickeln".