„P & R“ an geplantem Haltepunkt: Warmbacher Beirat sieht Vorhaben kritisch

Dauerthema Alte Schule

Mit den Räumlichkeiten in der Alten Schule will sich der Stadtteilbeirat in der Februarsitzung auseinandersetzen, nachdem die Naturfreunde signalisiert haben, ihren Raum aufgeben zu wollen. Dies sei auch im Hinblick auf den Raum der Feuerwehr Warmbach von Bedeutung, sagte Dieter Wild. Denn bekanntlich wird die Abteilung Warmbach der Freiwilligen Feuerwehr noch in der ersten Jahreshälfte mit dem Umzug ins Zentrale Gerätehaus an der Römerstraße in der Rheinfelder Wehr aufgehen.

Memorabilien gesucht

Weiterverfolgen will man auch die Idee alte Erinnerungsstücke, Fotos und weitere Gegenstände, die mit der Alten Schule zusammenhängen, zusammenzutragen, um diese gegebenenfalls im Rahmen einer Ausstellung zum Thema „Erhaltenswertes Warmbach“ zu präsentieren.

In der Februar-Sitzung soll außerdem, wie beschlossen wurde, das Abschlussgespräch der Ideenwerkstatt mit „Kraft im Wandel“ stattfinden.