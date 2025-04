„Padel-Mekka“ Grenzach-Wyhlen: Gmeiniweg wird zur Trendsport-Meile

Zwei Plätze und eine Halle

Ein nahezu baugleiches Pendant gibt es bereits. Denn der Padel-Court des benachbarten Tennisclubs 1923 Grenzach befindet sich nur wenige Meter entfernt. Blickt man von diesem auf die gegenüberliegende Straßenseite, schaut man auf das kommerziell betriebene „Padelon“-Center. Dieses ist im Herbst eröffnet worden. So ist im Grienboden innerhalb von nicht einmal drei Jahren ein kleines „Padel-Mekka“ entstanden. Wer diesem neuen Trendsport nachgehen will, findet in der Nachbarschaft zum Freibad innerhalb eines 200-Meter-Radius immer mehr Möglichkeiten dafür. Während der TC 1923 Grenzach bisher einen Padel-Platz hat, kann man bei „Padelon“ unter dem Dach der Halle aus vier Doppel- und zwei Single-Padel-Courts wählen. In Kürze wird sich dazu noch das Angebot beim TC Grenzach-Wyhlen gesellen. Der Gmeiniweg wird so zur regelrechten Padel-Meile.

Wer wissen will, wie der Padel-Court des TC Grenzach-Wyhlen einmal aussehen soll, schaut einfach dessen Pendant beim benachbarten TC 1923 Grenzach an Foto: Tim Nagengast

Neue Trendsportart

Das Wort „Padel“ hatten bis dato noch nicht einmal die Experten aus unserer Sportredaktion gehört, als TC 1923-Chef Thilo Kaltenbach im Herbst 2021 in einer kurzen E-Mail mitgeteilt hatte, dass sich der Verein aus Anlass seines 25-Jahre-Jubiläums im Grienboden mit einem eigenen Padelplatz selbst beschenken wolle. Was folgte, war der rasche Griff zum Telefonhörer: „Padel – was ist denn das?“ Antwort: Eine ziemlich rasante Mischung aus Tennis und Squash auf kleinem Feld. Padel wird mit eigenen Schlägern gespielt. Diese sind kleiner und leichter als die bekannten Tennis- oder Squash-Schläger. Außerdem sind sie nicht mit Saiten bespannt, sondern haben eine harte und mit Löchern versehene Oberfläche. Die Bälle sind zudem etwas weicher als beim Tennis.