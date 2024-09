Padel-Tennis: Trendsportart erreicht den Hochrhein

In unserer Region fristet Padel-Tennis, das sich aus Lateinamerika und Spanien so langsam, aber sicher auch in Mitteleuropa durchsetzt, noch ein Schattendasein. Im Gegensatz zum europäischen Süden, wo in jedem Ort, an dem Tennis gespielt wird, auch diese Anlagen schon fast obligatorisch dazugehören. Das unterstreicht folgende Tatsache: In Spanien ist Padel-Tennis mit mehr als 3,5 Millionen Spielerinnen und Spielern die zweitbeliebteste Sportart im Land und hat das klassische Tennisspiel abgelöst.

Einen Padel-Court, der von vier Plexiglas-Wänden umgeben ist, in unserer Region zu finden, ist nicht einfach. Der TC 1923 Grenzach indes verfügt über ein zehn auf zwölf Meter großes Feld. Auch hier teilt das Netz die beiden Spielhälften. Das Aufschlagsfeld ist wie beim Tennis aufgezeichnet. Nun wird dieser Platz zum Schauplatz des ersten Padelturniers am Hochrhein.