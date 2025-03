Pächterwechsel in Lörracher Restaurant: Ristorante „Eintracht“: Eine italienische Erfolgsgeschichte

In 37 Jahren hat Antonio De Marco sein Ristorante Pizzeria „Eintracht“ zum Lokal für gehobene italienische Küche gemacht, das in der Stadt, aber auch weit über Lörrach hinaus einen klangvollen Ruf genoss. Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert er sich an prominente Gäste, etwa den früheren Nationaltrainer Jogi Löw und den Lörracher Ottmar Hitzfeld, der Schweizer Nationaltrainer war, an Joe Cocker, Nena und andere Sänger vom Stimmenfestival.