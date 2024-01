Lörracher Kirchenleben Umbau der Kirche – der nächste Schritt für das neue Domizil ist gemacht

Beim Bauprojekt „3imQuadrat“ an der Christuskirche war am Freitag Richtfest. Dort bauen die Gemeinde an der Christuskirche, das Diakonische Werk sowie das kirchliche Verwaltungs-und Serviceamt ein kirchlich-diakonisches Zentrum.