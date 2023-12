«Paladin»: Mutmaßlicher Rädelsführer von Corona-Gegnern gefasst

Koblenz - In Portugal ist ein seit Monaten gesuchter, mutmaßlicher Rädelsführer einer Gruppe festgenommen worden, die sich Ermittlern zufolge in Deutschland auch mit Waffen gegen Corona-Maßnahmen wehren wollte. Der 39 Jahre alte Deutsche sei in Portugal in Auslieferungshaft, teilte die Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft mit.