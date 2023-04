Kirche Papst nach Behandlung zurück auf dem Petersplatz

Der 86-Jährige stand der Messe zum Palmsonntag vor, der die Karwoche einleitet, an deren Ende Ostern als höchstes katholisches Fest steht. Er wurde mit dem Papamobil auf den Platz gefahren und verzichtete auf die Prozession mit Palmzweigen in Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem. Das war ohnehin geplant, denn Franziskus kann wegen eines Knieleidens seit rund einem Jahr nur noch schwerlich laufen. Zudem wirkte seine Stimme bei dem Gottesdienst mitunter etwas brüchig.

"Ich lebe noch!" - mit diesem scherzhaften Kommentar hatte der Papst am Samstag Reporter und Schaulustige begrüßt, als er das Krankenhaus verließ. Er habe sich am vorigen Mittwoch etwas "unwohl" gefühlt und sei deshalb in die Klinik gefahren. Dort diagnostizierten die Ärzte eine Bronchitis und behandelten den Argentinier mit einem Antibiotikum, wie der Heilige Stuhl mitteilte.