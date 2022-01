Pandemie Im Vergleich zur Vorwoche: Leichter Rückgang der Impfquote

Börse in Frankfurt Dax stabilisiert

Nach den starken Kursschwankungen am Vortag fehlt dem deutschen Aktienmarkt auch am Donnerstag die klare Richtung. Nach einem freundlichen Start wechselte der Leitindex mehrmals das Vorzeichen, am Nachmittag legte er dann in Erwartung stabilisierter US-Börsen um 0,21 Prozent auf 15.