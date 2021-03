Pandemie Sieben Open-Air-Festivals wegen Corona abgesagt

Die Festivals "Rock am Ring" am Nürburgring, "Rock im Park" in Nürnberg, "Deichbrand" und "Hurricane" in Niedersachsen, "Southside" in Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg, "SonneMondSterne" in Thüringen und das Schweizer "Greenfield Festival" müssen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie erneut ausfallen, wie das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live mitteilte.

"2021 sollte eigentlich der Sommer des Wiedersehens werden und die Festivalveranstalter haben viel Arbeit und Zeit in Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte investiert", berichtete Frithjof Pils, Geschäftsführer von Eventim Live. "Angesichts der weiterbestehenden epidemischen Lage und verbundener Auflagen mussten wir jetzt jedoch schweren Herzens einsehen, dass Festivals dieser Größenordnung zur Zeit noch nicht durchführbar sind." Bereits im Sommer 2020 waren solche Großveranstaltungen gestrichen worden.