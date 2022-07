O'Connor erklärte, dass ein solcher "Rückfall" bei Patienten, die mit dem Covid-Medikament Paxlovid behandelt wurden, in seltenen Fällen beobachtet worden sei. Man beobachte die Entwicklung genau, sehe aber derzeit von einer erneuten Behandlung mit Paxlovid ab.

Nach erster Infektion fünf Tage isoliert

Bidens Corona-Infektion war nach Angaben des Weißen Hauses am Donnerstag vergangene Woche festgestellt worden. Er hatte fünf Tage in Isolation verbracht und wurde in dieser Zeit nach Angaben des Arztes mit dem Covid-19-Medikament Paxlovid behandelt. Seine Termine hatte Biden per Video- und Telefonschalten wahrgenommen. Der Präsident werde weiterhin "besonders gewissenhaft" sein, um die Mitarbeiter in seiner Nähe zu schützen, hatte O'Connor am Mittwoch erklärt.