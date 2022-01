Pandemie Zwei Kreuzfahrten wegen Corona-Infektionen abgebrochen

Das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6" der Reederei Tui Cruises bricht seine aktuelle Reise in Dubai ab. "Hintergrund sind vereinzelte Fälle von Covid-19 an Bord, die im Laufe der Reise festgestellt wurden. Als reine Vorsichtsmaßnahme und zum Schutz von Gästen und Besatzung hat sich Tui Cruises jetzt zu dieser kurzen Pause entschlossen", hieß es in der Nacht auf Montag von dem Unternehmen mit Sitz in Hamburg.

Jahreswechsel anders als gedacht

Im Fall "Aida Nova" teilte Aida Cruises am Sonntag in Rostock mit, zwar hätten die erkrankten Crew-Mitglieder nur milde Symptome, "aufgrund der aktuellen Situation können wir jedoch die Reise mit "Aida Nova" nicht wie geplant bis zum 5. Januar 2022 auf die Kanarischen Inseln fortsetzen." Auch die Kreuzfahrten des Schiffes mit den Startdaten 5. Januar, 8. Januar und 12. Januar könnten nicht angeboten werden. Die nächste planmäßige Reise der "Aida Nova" soll am 15. Januar von Las Palmas auf Gran Canaria starten. Die Reederei bat die Passagiere um Verständnis.