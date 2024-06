Jede Menge Blaulicht hat in der Nacht zu Donnerstag das Todtnauer Feriendorf erhellt. Dort hatten 42 Schüler und vier Lehrer gegen Mitternacht eine Nachtwanderung unternommen. Bei dieser erlitten sieben Schüler eine Panikattacke, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Demnach waren das DRK und auch das Kriseninterventionsteam vor Ort, um den aufgebrachten Schülern zu helfen. Die Rede ist von mehreren Rettungswagen. Es sei klein alltäglicher Einsatz gewesen, aber da die Polizei nicht federführend gewesen sei, könne man kaum weitere Details zu dem Vorfall nennen, heißt es von Seiten der Polizei weiter: Man sei nur unterstützend tätig gewesen. So bleibt unklar, was zu der Panik unter den Schülern geführt habe. Es seien wohl Kinder oder Jugendliche von auswärts gewesen, hieß es weiter.