Parallelen zu Menschen Hilfe unter Mäusen: Studie zeigt verblüffende Fähigkeiten

Schon länger kursieren Berichte, denen zufolge manche Tierarten Artgenossen in Not beistehen - etwa Elefanten, Delfine und Schimpansen. Ob auch Mäuse unter Laborbedingungen Hilfsbereitschaft zeigen, prüfte ein Team um Wenjian Sun von der University of Southern California in Los Angeles nun systematisch in kontrollierten Versuchen.

Dabei trafen die Mäuse in Käfigen auf Artgenossen, die entweder tot, anästhesiert oder sediert waren. Handelte es sich um vertraute Individuen, so kümmerten sich die Tiere: Sie näherten sich, schnüffelten an dem bewegungslosen Tier und leckten am Fell. Auffällig war insbesondere, dass sie sich danach auf Gesicht und Rachenraum konzentrierten, dem Tier am Auge leckten oder ins Maul bissen.