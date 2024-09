Paralympics in Paris Titelverteidigung verpasst: Floors holt aber Silber

"Auf dem Treppchen zu stehen, das haben wir uns gewünscht, das war das Ziel", sagte Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer. "Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass man sich in dieser Konkurrenz keine Fehler erlauben darf. Aber auch, dass noch mehr möglich ist, wenn alles gut läuft."

Kein Happy End für Sitzvolleyballer

Unglücklicher verlief das Turnierende der deutschen Sitzvolleyballer. Sie verloren in einem engen Spiel 2:3 gegen Ägypten. Es wäre das erste deutsche Edelmetall in dieser Sportart seit 2012 gewesen. "Wenn man dann so kurz vor einer Medaille steht und verliert, ist das so, so bitter. Aber manchmal sind 100 Prozent nicht genug", sagte Nationalspieler Francis Tonleu niedergeschlagen.

Fahnenträgerin Edina Müller konnte sich im Kajak über 200 Meter nicht direkt für das Finale qualifizieren. Die 39-Jährige kam in ihrem Vorlauf auf der Strecke in Vaires-sur-Marne auf Platz zwei. Nur die beiden Vorlaufsieger stehen direkt im Finale am Sonntag (11.25 Uhr). Die querschnittgelähmte Müller muss zuvor im Halbfinale (10.00 Uhr) antreten.