Paralympics Para-Athleten in Paris hinter den Medaillen-Erwartungen

"Was die Anzahl der Goldmedaillen angeht, sind wir natürlich ein bisschen hinter dem, was wir uns vielleicht gewünscht haben. Bei der Gesamtanzahl der Medaillen sind wir aber auf dem Weg", sagte Karl Quade, Chef de Mission. Der 69-Jährige hofft, dass vor allem im Straßenrad-Rennen, der Leichtathletik und im Rudern die Erwartungen erfüllt werden können, um den Anschluss an die Top-Nationen noch einmal herzustellen.

Druck der Konkurrenz nimmt zu

Der kleinwüchsige Kugelstoßer Kappel ging als Weltmeister und großer Favorit in seinen Wettkampf, blieb aber 58 Zentimeter hinter Paralympics-Sieger Bobirjon Omonov und 1,33 Meter hinter seinem eigenen Weltrekord. Schäfer verpasste sowohl im Weitsprung als auch im Sprint über 100 Meter das anvisierte Edelmetall. Aber auch andere deutsche Para-Athleten hatten Schwierigkeiten.