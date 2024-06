Parkcafé: Interessenten fürs Kleinod im Stadtpark

Zuschuss möglich

In diesem Sinne hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dem künftigen Pächter einen erhöhten Zustupf zur fälligen Sanierung zu gewähren: Bis zu 35 Prozent der Kosten kann er sich erstattet lassen – maximal 190 000 Euro. Das freilich bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass der künftige Pächter zwangsläufig über eine halbe Millionen investieren muss, um das denkmalgeschützte Kleinod zu neuem Leben zu erwecken: „Der Investitionsaufwand ist auch abhängig von der später geplanten Nutzung und auch individuell zu sehen“, schreibt die Stadt dazu. Die Ausführungen im Exposé machen aber doch auch deutlich, dass in jedem Fall einiges zu tun ist „Nach Umbau des Gebäudes Mitte der 80er Jahre wurden augenscheinlich keine wesentlichen Arbeiten mehr durchgeführt“, heißt es da; unterm Stichwort „Baumängel“ wird unter anderem verwiesen auf Feuchtigkeit durch ungenügende Dachdeckung und an der Außenwand.

Grober Zeitplan

Die Bewerber und ihre Konzepte werden anhand unterschiedlicher Kriterien bewertet; der Gemeinderat entscheidet dann auf dieser Grundlage, an wen das Gebäude geht. „Die Vergabe des Erbbaurechts ist weiterhin Ende Herbst/Winter 2024 vorgesehen“, schreibt die Stadt zum Zeitplan. Die tatsächliche Wiedereröffnung sei „letztendlich aber stark abhängig vom Sanierungsvorhaben des Erbbauberechtigten und kann von Seiten der Stadt nur schwerlich vorhergesehen werden“. Von Seiten der Stadt jedenfalls werde das Verfahren „schnellstmöglich, unter Einhaltung der gebotenen Sorgfalt, durchgeführt.“