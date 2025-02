Parken in Rheinfelden: Gebührenpflicht wird ausgeweitet

Räte sind sich uneins

Anders sah es aus bei der geplanten Erhöhung der Gebühren für das Bewohnerparken. Zwar befürworteten alle die Aufteilung der innerstädtischen Straßenzüge in Quartiere, was den Inhabern eines Bewohnerparkausweises die Möglichkeit verschafft, nicht nur an der Wohnortstraße, sondern auch an umliegenden Straßen parken zu dürfen. Doch die damit einhergehende Erhöhung der Jahresgebühr von bisher 60 Euro auf neu 120 Euro stieß auf Bedenken und Widerstand. Zwar relativierten Uwe Wenk (SPD) und Dietmar Häßler (Freie Wähler) die Gebühr: „120 Euro jährlich entsprechen zehn Euro monatlich oder 30 Cent täglich.“ Michael Blos (AfD) verweigerte jedoch einer 100-prozentigen Erhöhung seine Zustimmung und bekam dabei Unterstützung von Gustav Fischer (SPD). Der titulierte die Gebührenerhöhung als nicht zeitgemäß und nicht bedürfnisgerecht. Fischer: „Die geplanten Gebührenerhöhungen treffen auch in der Innenstadt angesiedelte kleinere und mittlere Unternehmen.“