Parken: Schokolade statt Knöllchen - Ordnungsamt belohnt Autofahrer

Giengen an der Brenz - Wenn Sandra Wendt und Dennis Incalcaterra dick eingepackt in ihren Jacken, auf denen "Ordnungsamt" steht, durch das baden-württembergische Giengen an der Brenz laufen, ernten sie schon mal böse Blicke. Zurzeit lösen die sich aber schnell in ein herzliches Lachen auf. Denn sie verteilen in der Adventszeit Schokolade an Richtigparker.