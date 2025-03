Parkplatzkonflikt in Lörrach-Haagen: Wie parkende Fahrzeuge zum großen Ärgernis werden

Die Röttler und die Hauinger Straße bilden die Durchgangsstraße durch Haagen. Markus Koch wohnt jedoch an einem Seitenabschnitt, der ungefähr aussieht wie ein Y. Über ein Seitensträßchen können Fahrzeuge per Einbahnregelung in das Quartier mit einer Handvoll Häusern und Gärten hineinfahren, über ein zweites Sträßchen wieder hinaus. An Zu- und Abfahrt schließt sich ein Straßenabschnitt an, der an einem Weg zu weiteren Häusern und einer Fußgänger- und Fahrradbrücke endet. Wenn in der engen Zufahrt Autos parken, kommt die Müllabfuhr nicht mehr durch.