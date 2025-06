Parkschwimmbad Lörrach: Freibadbetrieb nimmt Fahrt auf

Reaktionen der Gäste

Die neue Badeordnung werde bislang gut angenommen, sagte Schallenberger. Sie regelt vor allem die erlaubte Bekleidung im und am Wasser neu. Viele Stammgäste und Besucher aus der Region hätten sich über die lokale Presse und Informationen der Stadt kundig gemacht und wüssten um die neuen Regeln. Gäste, die sich noch nicht mit der neuen Badeordnung vertraut gemacht haben, würden vom Personal höflich, aber bestimmt auf die geltenden Rahmenbedingungen hingewiesen. „Wer will, kann direkt vor Ort am Kiosk geeignete Badebekleidung kaufen“, sagte Schallenberger.

Der Hintergrund

Hintergrund der Neuregelung war die mitunter schwierige Situation im Parkschwimmbad, die unter anderem mit einer neuen Kleiderordnung für Schwimmer beruhigt werden soll. Andere Bäder in der Region stehen vor ähnlichen Herausforderungen – sie ergeben sich dem Vernehmen nach aus dem Verhalten mancher Badegäste, insbesondere aus dem benachbarten Elsass.