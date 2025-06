Kommentar zur neuen Badeordnung: Parkschwimmbad Lörrach: Wer grenzt hier wen aus?

Die Schwimmmeister

Unterdessen ist von zentraler Bedeutung, dass die Schwimmmeister trotz ihrer neuen Handhabe und verstärkter Unterstützung durch Security weiterhin einen angemessenen Umgangston mit den Badegästen pflegen. Auch in dieser Hinsicht gab es zuletzt die ein oder andere Beschwerde. Indes: Wer wann was und in welchem Ton zu wem gesagt hat, ist von außen schwer nachzuvollziehen.

Das Miteinander

Klar ist: Regeln sind immer mit Einschränkungen verbunden. Und so lange diese mit dem Gesetz zu vereinbaren sind, entscheiden die Kommunen über die Regeln in ihren Bädern. Am Ende ist vieles schlicht eine Frage von gegenseitigem Verständnis, Rücksichtnahme und Respekt.