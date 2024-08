Parkschwimmbad: Umfrage im Lörracher Freibad: Meistens schön, manchmal nervig

Beckenvielfalt: Für jeden ist was dabei. (Archivfoto) Foto: Kristoff Meller

Judith Haund, Lörrach: Ich bin eigentlich keine Schwimmbadgängerin, heute besuche ich das Bad, um meinem Patenkind Paula eine Freude zu machen. Zwar finde ich, dass das Lörracher Bad alles hat, was von einem Freibad erwartet wird, dennoch, das ist nicht meine Welt. Paule hingegen findet die Rutsche toll.

Marie Schmidt, Lörrach: Im Moment ist es glücklicherweise nicht so voll, wie in der vergangenen Woche. Das liegt wohl auch am Wetter. Das Gelände ist relativ ordentlich: Es liegen keine Glasflaschen herum. Auch die Temperatur im Becken ist gut. Ich würde auch mit kleinen Kindern herkommen. Wenn Besucher aus der Schweiz und Frankreich kommen, ist das Schwimmbad total überfüllt, das nervt mich. Allerdings, bei einem Eintrittspreis von fünf Euro ist das geradezu eine Einladung, hierher zu kommen.

Eine Attraktion: die große Rutsche (Archivfoto) Foto: Kristoff Meller

Erhard Bappert, Lörrach: Mir gefällt es im Parkschwimmbad gut. Das große Becken ist weitläufig. Ich bin Besitzer einer Dauerkarte. Da war es nicht sehr schön, dass das Bad wegen Personalmangel reduzierte Öffnungszeiten hatte. Auch finde ich es nicht gut, dass die Saunahütte nicht immer in Betrieb ist. Bei unter 20 Grad sollte das angeboten werden. Am vergangenen Samstag, das Wetter war sehr sonnig, war das Bad schon krass voll. Im Sinne der Besucher wäre hier eine Limitierung der Eintritte sinnvoll.

Maria Dottenweiler, Lörrach (86): Ich gehe täglich schwimmen, außer, das Wetter ist ganz schlecht. Schwimmen kann ich besser als Laufen: Ich schwimme bis zu zwei Stunden an einem Stück. Meistens gehe ich am Morgen, dann ist nicht so viel Betrieb. Wenn zu viel los ist, empfinde ich das als ungemütlich.

Nuri Kilic, Weil am Rhein: Ich finde diesen Platz schön. Hier ist alles für einen entspannten Tag mit der Familie vorhanden. Vor allem für die Kinder ist einiges geboten. Im Vergleich zum Weiler Laguna ist der Eintritt nicht so teuer. Der Eintrittspreis ist gut. Ich werde auf jeden Fall dieses Bad mit meiner Familie wieder besuchen.