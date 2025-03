Parlamentswahl Trumps Wunschinsel Grönland wählt ein neues Parlament

Mögliche Auswirkungen auf die Wahl

Welchen Effekt die Trump-Aussagen auf die Wahl haben werden, ist vorab unklar. Der Chefredakteur der grönländischen Zeitung "Sermitsiaq", Masaana Egede, rechnet damit, dass die von Trump befeuerte Unabhängigkeitsdebatte vor allem den Parteien Zugewinne bringen könnte, die dieses Thema lautstark vorantreiben - in erster Linie ist das Naleraq. Die größeren Parteien wie IA und Siumut dürften dagegen den einen oder anderen Sitz verlieren, vermutet er.

Regierungschef Egede, der am Wahltag 38 Jahre alt wird, könnte Beobachtern zufolge aber auch davon profitieren, dass er sich im Zuge der Trump-Debatte international als Gesicht der Insel sowie als besonnener, einender Anführer profilieren konnte. In einem Interview des dänischen Rundfunksenders DR, in dem er Trump kurz vor der Wahl Respektlosigkeit vorwarf, deutete der IA-Chef an, im Falle eines erneuten Wahlsiegs und angesichts des Drucks von außen eine breit aufgestellte Einheitsregierung anstreben zu wollen.

Und die Unabhängigkeit?

Grönland gehört offiziell zum Königreich Dänemark, entscheidet in den meisten politischen Angelegenheiten aber selbst über seine Belange. Gleichzeitig ist die Insel finanziell nach wie vor stark von Kopenhagen abhängig.

Dennoch wird seit Jahrzehnten über eine Unabhängigkeit von Dänemark diskutiert - eine Debatte, die durch Trumps Besitzansprüche stark beschleunigt wurde. Der Großteil der grönländischen Parteien ist sich im Grundsatz einig darüber, dass die Eisinsel eines Tages unabhängig werden sollte - uneins sind sie dagegen, wann der richtige Zeitpunkt dafür gekommen sein könnte.