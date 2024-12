Parteien BSW sagt Ja zur Koalition in Thüringen

Wagenknecht: CDU Inhalte "aufgezwungen"

In Thüringen könnte die erste Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD in Deutschland entstehen. Die CDU hat dem über Wochen und hart ausverhandelten Vertrag bereits zugestimmt, bei der SPD läuft noch bis Montagmittag ein Mitgliederentscheid. Wagenknecht selbst hatte vor der Abstimmung in einer Rede für den Vertrag geworben. "Stimmt heute dem Koalitionsvertrag zu. Ich denke, es ist ein guter Kompromiss", rief sie BSW-Parteifreunden zu. Das BSW habe seine Handschrift durchgesetzt und der CDU "Dinge aufgezwungen, die die CDU alleine im Leben nie gemacht hätte", sagte sie.

In Brandenburg hatten BSW und SPD bereits am Freitag den Weg für eine Rot-Lila-Koalition freigemacht. Dietmar Woidke (SPD) soll am Mittwoch zum Ministerpräsidenten gewählt werden, Mario Voigt (CDU) am Donnerstag in Thüringen. Doch anders als in Brandenburg wird die Koalition in Thüringen keine eigene Mehrheit im Landtag haben. CDU, BSW und SPD kommen zusammen auf 44 von 88 Sitzen im Parlament - zu den Linken und der AfD in der Opposition bestünde also ein Patt.