Parteien Esken gibt SPD-Vorsitz auf - Wer folgt nach?

An Esken wurde in den vergangenen Wochen und Monaten hingegen immer wieder deutliche Kritik laut. In ihrem Wahlkreis Calw in Baden-Württemberg holte sie als Direktkandidatin nur 12,9 Prozent der Erststimmen. Über die SPD-Landesliste zog sie trotzdem in den Bundestag ein. Bei der Kabinettsbildung ging sie aber leer aus.

Auf die Frage, ob sie sich in den vergangenen Wochen mehr Unterstützung von Klingbeil gewünscht hätte, sagte Esken im ARD-"Bericht aus Berlin": "Ich habe diese Unterstützung an meiner Seite immer gehabt." Sie kenne Klingbeil seit zwölf Jahren. "Es war immer eine gute, enge und vertrauensvolle Arbeit." Esken sprach sich dafür aus, die Doppelspitze in der SPD beizubehalten. "Ich finde, die Doppelspitze als Konzept hat sich bewährt."