Parteien Forderungen nach Suspendierung von Sturgeon nach Festnahme

Edinburgh - Nach der vorübergehenden Festnahme der schottischen Ex-Regierungschefin Nicola Sturgeon werden auch aus den eigenen Reihen Forderungen nach einer Suspendierung der 52-Jährigen laut. "Diese Seifenoper läuft schon viel zu lange", twitterte Angus MacNeil, der für Sturgeons Schottische Nationalpartei (SNP) im britischen Parlament sitzt. "Nicola Sturgeon hat andere schon für viel weniger aus der SNP suspendiert. Zeit für politische Distanz, bis die Ermittlungen so oder so enden." Auch nach ihrem Rücktritt als Regierungs- und Parteichefin ist Sturgeon weiterhin Abgeordnete im Regionalparlament in Edinburgh.