Parteien Frühere Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer ist tot

Die frühere Grünen-Politikerin wurde 79 Jahre alt. Zwischen 1994 und 2005 war die promovierte Theologin Bundestagsabgeordnete ihrer Partei und Vizepräsidentin des Bundestags.

Bundestagsvizepräsidetin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) erinnert an die Errungenschaften ihrer verstorbenen Parteikollegin. Diese sei die erste Vizepräsidentin der Grünen im Bundestag gewesen, "sie war von Beginn an dabei und hat Vieles von dem durchgekämpft, wovon wir heute profitieren", schrieb Göring-Eckardt am Donnerstag auf Twitter. "Und sie hat ihren eigenen Kopf behalten, unbeugsam! Danke Antje."