Parteien Gysi und Bartsch fordern "personelle Erneuerung" der Linken

Die Linke wird seit 2022 vom Duo Janine Wissler und Martin Schirdewan geführt. Sie verbuchten seither eine Serie von Wahlschlappen. Nach dem schlechten Abschneiden bei der Europawahl hatte Schirdewan angedeutet, dass er über einen Rückzug beim Parteitag nachdenke. "Ich werde rechtzeitig darüber informieren, ob ich noch einmal antrete", sagte er vergangene Woche dem "Tagesspiegel". Auch Schirdewan gab an, ein "Weiter so" könne es nicht geben. Von möglichen personellen Konsequenzen hatte er schon am Wahltag gesprochen.

"Personaldebatte kontraproduktiv"

Linken-Bundesgeschäftsführerin Katina Schubert rügte jedoch den Zeitpunkt der Äußerungen von Gysi und Bartsch vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September. "Eine Personaldebatte vor den Wahlen ist für die Unterstützung kontraproduktiv", meinte Schubert. Die Parteivorsitzenden hätten bereits mit den Landeschefs einen Prozess verabredet, "um auf dem Bundesparteitag zu einer inhaltlichen, strategischen und personellen Aufstellung mit Blick auf die Bundestagswahl zu kommen". Am Wochenende soll es ein Treffen zur Aufarbeitung der Europawahl geben.