Parteien Linke sucht Strategie für "Comeback"

"Wir müssen jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl Vorbereitungen treffen", sagte Wissler dem Portal. "Mit dem Arbeitsplan wurde dafür eine stabile Grundlage des Gemeinsamen geschaffen." Das Papier sei am Wochenende vom Vorstand einstimmig beschlossen worden. Ziel ist demnach, Streitpunkte in der Außenpolitik auszuräumen und

Umverteilung noch stärker zum Thema zu machen. Die Partei will sich weiter klar zur Sozialpolitik, aber auch zum Klimaschutz bekennen.

Damit grenzt sie sich gegen den politischen Kurs von Wagenknecht und deren Unterstützer ab. Wagenknecht erwägt die Gründung einer Konkurrenzpartei und will sich bis zum Jahresende erklären. Der Parteivorstand hatte deshalb am Wochenende gefordert, sie solle ihr Bundestagsmandat zurückgeben.