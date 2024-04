Parteien: Maaßen will Werteunion in den Thüringer Landtag bringen

Maaßen wurde bei der Gründung des Thüringer Landesverbands in Bad Berka bei Weimar einstimmig zum Ministerpräsidentenkandidaten gewählt. Der 61-Jährige will allerdings nicht in den Landtag in Erfurt einziehen - zum Spitzkandidaten für die Thüringer Landtagswahl am 1. September wurde der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Weiler (58) gewählt. Es ist nach Angaben von Maaßen der bundesweit erste Landesverband der Werteunion, der in Sachsen solle folgen.

Insa-Umfrage: Werteunion bei einem Prozent

Er wolle mit Weiler im "Doppelpack" antreten und die Werteunion ins Thüringer Parlament bringen, sagte Maaßen. Die Werteunion gilt als Partei rechts von der CDU. Das personelle Konstrukt mit einem Ministerpräsidentenkandidaten, der nicht für den Landtag kandidiert, ist rechtlich möglich, aber ungewöhnlich - auch angesichts eines ersten Umfragewertes. In einer Insa-Umfrage im März hatte die Werteunion in Thüringen nur bei einem Prozent gelegen; in einer von ihr in Auftrag gegebenen Potenzialanalyse bei 5 bis 15 Prozent.