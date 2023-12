Parteien Merz attackiert Wagenknecht-Partei: "Braucht niemand"

Merz will sich bei Wahlen im Osten stark engagieren

Auf die Frage, wie groß seine Sorge sei, dass nach den Wahlen im Osten im Herbst ohne die AfD bei der Regierungsbildung nichts gehen werde, sagte der CDU-Vorsitzende: "Das ist in der Tat eine besonders große Herausforderung." Er sei aber zuversichtlich, "dass es uns gelingen wird, in allen drei Ländern wieder die stärkste Fraktion in den dortigen Landtagen zu werden." Er werde sich in den Wahlkämpfen "auch persönlich sehr stark engagieren und den Menschen auch sagen: Überlegt euch gut, was ihr tut. Denn jede Stimme für die AfD ist eine Stimme für eine linke Regierung."

CDU-Chef: Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei undenkbar

Merz erinnerte daran, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei gegenüber der AfD wie auch der Linkspartei nach wie vor gelte. "Wir werden noch einmal betonen und klarstellen, dass es für uns eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht gibt. Das gilt für alle Länder in Deutschland." Mit Blick auf AfD und Linkspartei betonte Merz: "Es ist völlig undenkbar, dass wir mit diesen Parteien zusammenarbeiten." Ob die CDU dies noch mal formal beschließen müsse, sei eine andere Frage. "Wir dürfen und sollten diese Parteien nun auch nicht ohne Not aufwerten."

Nach dem Wahlsieg des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Niederlanden im November habe er sich genau angeschaut, was dort geschehen sei, sagte Merz. Dort seien Ausländer, Asyl und Einwanderung Hauptthema gewesen. Zudem habe eine liberal-konservative Partei die Zusammenarbeit mit Wilders nicht ausgeschlossen. "Das Ergebnis ist, dass diese Partei mit Abstand die stärkste Partei im niederländischen Parlament wurde. Diese Fehler werden wir hier nicht wiederholen", versprach der CDU-Chef. "Ich hoffe, dass wir über dieses Thema nicht im Übermaß in den Wahlkämpfen sprechen müssen."

Warnung vor Denkzettelwahl

Mit Blick auf den 9. Juni warnte Merz, "Wahlen zum Europaparlament sind immer anfällig für Denkzettel". Es sei Aufgabe der Politik, der Bevölkerung die Bedeutung dieser Wahlen zu erläutern. "Das ist das Parlament für ganz Europa, das wesentliche Entscheidungen mit trifft über die Innenpolitik, die Außenpolitik, die Wirtschaftspolitik, die Binnenmarktpolitik." Er werde alles tun, um "den Eindruck zu zerstreuen, man könne hier mal leichterhand einen Denkzettel verpassen ohne Folgen. Ein solcher Denkzettel hätte Folgen."