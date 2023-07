Parteien Ramelow beklagt Pauschalurteile über Ostdeutsche

Die AfD erlebte in Umfragen zuletzt einen Höhenflug - derzeit steht sie bundesweit bei etwa 20 Prozent. In Thüringen waren die Werte höher. Dort wurde im Landkreis Sonneberg der AfD-Politiker Robert Sesselmann zum ersten AfD-Landrat Deutschlands gewählt. In Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt wurde ein AfD-Politiker zum hauptamtlichen Bürgermeister bestimmt.

AfD "bündelt Ängste, Vorurteile und Aggressionen"

Ramelow sagte, es werde ausgeblendet, "welche sozialen und politischen Friktionen wir haben und was die AfD im Moment in ganz Deutschland hochtreibt". Ramelow kritisierte einen Teil der überregionalen Medien. "Wenn ich den ganzen Tag mit Kamerateams in Sonneberg und Umgebung unterwegs bin und nach Nazis suche, dann finde ich die auch", sagte er. "Und wenn dann jemand sagt, ich will Adolf Hitler wiederhaben: Solche Deppen gab es immer. Und es gibt sie auch in Westdeutschland."